Opposition siegt in Istanbul: Konsequenzen für Erdogan?

Ekrem Imamoglu hat das Unmögliche geschafft. Aus einem hauchdünnen Vorsprung von knapp 14.000 Stimmen bei der regulären Oberbürgermeisterwahl in der türkischen Metropole Istanbul hat er innerhalb weniger Monate einen Abstand von fast 800.000 Stimmen gemacht. Imamoglus Triumph am Sonntag wird von der Hoffnung auf Veränderung in der ganzen Türkei getragen – und diese Hoffnung ist nun so groß wie noch nie. Präsident Recep Tayyip Erdogan dagegen geht schweren Zeiten entgegen.

Es sind Leute wie Enis, die Imamoglu den Sieg beschert haben. Der junge Familienvater spielt mit seiner kleinen Tochter auf einem Platz in der Nähe jenes Istanbuler Kongresszentrums, in dem vor einer Woche ein Fernsehduell zwischen Imamoglu und Binali Yildirim, Erdogans Kandidaten für das Bürgermeisteramt, stattgefunden hatte. Am Sonntag stimmten 54 Prozent der Istanbuler für Imamoglu und 45 Prozent für Yildirim.

"Eine Art Präsidentenwahl"

Imamoglus Sieg könnte der Beginn eines Wandels in der ganzen Türkei sein, hofft Enis. Es werde Rufe nach einer vorgezogenen Neuwahl geben, sagt er. „Die Wahl hier hat als Kommunalwahl angefangen und ist zu einer Art Präsidentenwahl geworden.“

Knapp 10,6 Millionen Istanbuler sind an diesem Tag aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen – zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate. Auf Druck der AKP hatte die Wahlkommission nach der März-Wahl die Wiederholung des Urnengangs angeordnet.