Abramowitsch traf sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij (48) im Mai in Kiew, um Kompromissmöglichkeiten mit Moskau auszuloten. Von Erfolg gekrönt war aber auch diese Initiative nicht.

In dem vier Jahre und bald vier Monate dauernden Feldzug Russlands gegen die Ukraine hat es schon viele erfolglose Anläufe für Friedensgespräche gegeben. Jetzt ist mit dem russischen Multimilliardär und Ex-Öl-Magnat Roman Abramowitsch (59), der fast 20 Jahre lang Eigentümer des englischen Premier-League-Vereins Chelsea war, der nächste Vermittler aufgetaucht.

Top Secret

Abramowitsch soll Selenskij eine Botschaft Wladimir Putins (73) überbracht haben, deren Inhalt nicht bekannt wurde. Über das Treffen in Kiew hatte zuerst die Financial Times (FT) berichtet.

Bekannt ist nur Selenskijs Antwort an Putin, wie er sie zuletzt in einem offenen Brief an den Kreml-Chef auch öffentlich gemacht hat. Und zwar: Die Aufgabe des Donbass komme für Kiew nicht in Frage und „ein Waffenstillstand ist unsererseits der größte Kompromiss“. Zumindest zeigte sich Selenskij abermals bereit zu einem persönlichen Treffen mit Putin.

Mittlerweile ist klar, dass es dazu bis auf Weiteres nicht kommen wird. Den Brief Selenskijs kommentierte Putin auf seinem Wirtschaftsforum in St. Petersburg, das von Drohnenattacken begleitet wurde, sehr abfällig. Putin sprach über „Elemente der Unverschämtheit“. Außerdem ging Putin auf Distanz zu Abramowitsch, der „ohne seine ausdrückliche Erlaubnis nach Kiew gereist sei“.

Seit Kriegsbeginn war Abramowitsch freilich immer wieder als Vermittler zwischen Moskau und Kiew tätig und hat auch mehrere Gefangenenaustausche eingefädelt. „Er wird gebraucht, weil er der einzige Russe ist, den sie tolerieren. Er versteht sich mit allen“, sagte ein Insider der FT.