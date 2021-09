Olaf Scholz: "Wähler wollen, dass der Kanzler Olaf Scholz heißt"

Das Rennen um die Nachfolge Angela Merkels hätte enger kaum sein können. In einer ersten Prognose nach dem Schluss der Wahllokale um 18 Uhr sah die ARD die SPD und die CDU noch ex aequo bei 25 Prozent. In der ersten Hochrechnung um kurz vor 19 Uhr landete die SPD schließlich hauchdünn vor der CDU. 24,9 Prozent entfallen demnach auf die SPD - 24,7 auf die CDU.

"Mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein", sagte Armin Laschet in einer ersten Reaktion am Sonntagabend. Dennoch wolle er versuchen, eine unionsgeführte Regierung zu bilden. "Eine Stimme für die Union ist eine Stimme gegen eine linksgeführte Bundesregierung.

Eine Niederlage seiner Partei wollte er noch nicht eingestehen. "Es wird noch ein langer Wahlabend."