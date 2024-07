Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine erneute Kanzlerkandidatur angekündigt. "Ich werde als Kanzler antreten, erneut Kanzler zu werden", sagte der SPD-Politiker in der traditionellen Sommer-Pressekonferenz deutscher Regierungschefs- und -chefinnen in Berlin. Die nächste Bundestagswahl ist regulär im Herbst 2025 fällig.

Die SPD sei eine sehr geschlossene Partei. "Wir sind alle fest entschlossen, gemeinsam in den nächsten Bundestagswahlkampf zu ziehen und zu gewinnen."

Parallel zu den Aussagen von Scholz beschloss das deutsche Kabinett eine Empfehlung, wonach die nächste Bundestagswahl konkret am 28. September 2025 stattfinden soll. Die endgültige Entscheidung trifft in Deutschland der Bundespräsident, er folgt dabei aber in der Regel der Empfehlung der Regierung.