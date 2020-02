Österreichs Kanzler in Washington: Die fünf besten Anekdoten

Als früherer Weltbank-Mitarbeiter habe Vranitzky in den USA "ein großes Standing" und viele sehr gute Freunde gehabt. Unter ihnen war auch der langjährige US-Senator von New Jersey Bill Bradley, der mit Vranitzky auf sportlicher Ebene verbunden war. So wie der Ex-Kanzler war nämlich auch Bradley in den 1960er Jahren Basketball-Nationalspieler gewesen.

Schüssel und der Secret Service: Auf Schritt und Tritt

Bundeskanzler Wolfgang Schüssel ( ÖVP) war zwei Mal im Weißen Haus, im November 2001 und im Dezember 2005. Beim ersten Besuch wollte er trotz Novemberwetters nicht auf einen morgendlichen Joggingausflug verzichten und wurde damit unfreiwillig zum Fitnesstrainer. Im offiziellen Gästehaus des US-Präsidenten, dem "Blair House", untergebracht, durfte Schüssel nämlich nicht ohne Securities unterwegs sein.

Wie Schüssel in seinen Memoiren "Offengelegt" amüsiert berichtet, versuchten die Sicherheitsleute ihm zunächst im Auto zu folgen, doch konnte dieses wegen des starken Verkehrs auf der Mall nicht mit dem joggenden Kanzler Schritt halten. So musste einer der Wachmänner aussteigen und Schüssel nachlaufen. Der "behäbige Bursche" sei nach einer Viertelstunde "am Ende" gewesen. Einem einspringenden Kollegen sei es nicht besser ergangen, "und so weiter".

Als Schüssel am nächsten Tag zu US-Präsident George W. Bush ins Weiße Haus kam, nahm ihn der Sicherheitschef beiseite und fragte ihn: "Werden Sie morgen wieder laufen gehen? Bitte sagen Sie es uns rechtzeitig, wir wollen uns nie wieder so blamieren!" Schüssel musste die Geschichte natürlich auch Bush erzählen, der daraufhin neidig gemeint habe, dass ihn die Sicherheitsleute nicht draußen laufen ließen. "Ich habe nur meine Viertelmeile im Rosengarten des Weißen Hauses. Das ist vielleicht langweilig."

Einem geschenkten Gaul...

Für den größten österreichischen Publicity-Coup in Washington ist wohl der legendäre Präsident der Wirtschaftskammer, Rudolf Sallinger, verantwortlich. Er hatte im Jahr 1982 die Idee, US-Präsident Ronald Reagan einen Lipizzaner zu schenken. Der ehemalige Cowboy-Darsteller und Pferdenarr gab dem weißen Hengst namens "Maestoso Bianca" nach der Übergabe auf dem Rasen vor dem Weißen Haus gleich den Spitznamen "Amadeus" und machte ihn zum "Symbol der Freundschaft zwischen dem amerikanischen und österreichischen Volk".

Eine Vorführung von acht Reitern der Spanischen Hofreitschule am 19. November 1982 vor der US-Machtzentrale sorgte für großes Medienecho in den USA, der Werbeeffekt wurde damals mit 150 Millionen Schilling (nach heutigem Wert rund 25 Mio. Euro) beziffert. Gut ein Jahr später folgte die politische Krönung der Beziehungen, als Bundespräsident Rudolf Kirchschläger im Februar 1984 den ersten Staatsbesuch eines österreichischen Staatsoberhaupts in den USA absolvierte.

Reagan konnte den Lipizzaner-Hengst übrigens nur annehmen, weil er ihm als lebenslange Leihgabe übergeben wurde. US-Präsidenten ist es nämlich verboten, wertvolle Geschenke anzunehmen. Aktuell liegt die Wertgrenze bei 390 Dollar (360,51 Euro). Kanzler Kurz brachte Trump bei seinem ersten Besuch im Vorjahr übrigens einen Swarovski-Feldstecher mit.