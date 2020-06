Österreichische Waffen in Syrien

Wenn die USA Stellvertreterkriege führen, setzen sie dabei gerne fremde Waffen ein. Das scheint auch in Syrien der Fall zu sein. Dort präsentieren die Rebellen der Freien syrischen Armee stolz ihre österreichischen Sturmgewehre.

CNN berichtet von einem Lokalaugenschein in Mazra`at Anadan über einen Rebellen mit einer "Austrian-made Steyr AUG assault-rifle". Gemeint ist damit das Steyr Sturmgewehr 77. Auch bei der Präsentation des abgeschossenen MIG-Piloten in der ostsyrischen Region Deir al-Sor baumelten die Präzisionsgewehre aus Steyr an den Kampfanzügen. Die Kämpfer sind stolz auf diese Waffen. Denn die österreichischen Sturmgewehre sind wesentlich moderner und präziser als die alten Kalaschnikows der Regierungstruppen.

Wie kommen Waffen des österreichischen Traditionsunternehmens Steyr-Mannlicher mit Sitz in Kleinraming in Oberösterreich an die syrische Bürgerkriegsfront? "Von uns stammen sie nicht," erklärt Mannlicher-Geschäftsführer Ernst Reichmayr dem KURIER. "Wir haben nie nach Syrien geliefert."