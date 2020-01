Österreicher-Tage beim Weltwirtschaftsforum

Auf dem Programm von Kanzler Sebastian Kurz steht ein Treffen mit Venezuelas Interimspräsident Juan Guaidó, der am Donnerstagvormittag schon im Plenum sprach. Da warb er um Unterstützung im Machtkampf mit Nicolás Maduro: „Wir müssen Druck auf die Diktatur ausüben“, appellierte er. Kurz hatte Guaidó, der derzeit durch Europa tourt, als einer der ersten Politiker Unterstützung zugesichert.

Am Freitagvormittag folgt Kurz’ Rede zur Zukunft Europas und der Vereinbarkeit von Klimaschutz und Wirtschaft in Sachen Wachstum, Standortsicherheit und Erhalt von Arbeitsplätzen. Er nimmt sich dabei desselben Themas an wie die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die am Donnerstag die „Sprachlosigkeit“ zwischen den Klimawandelleugnern und jenen, die rabiat Taten einfordern, beklagte. Mit in Kurz’ Gepäck: der Verweis auf die türkis-grüne Koalition in Österreich.