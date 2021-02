Österreicher müssen nach Einreise in Italien jetzt in Quarantäne

Reiseverbots unter den Regionen

Am Freitag wurde eine Verlängerung des Reiseverbots unter den Regionen beschlossen. Dieses bleibt bis 25. Februar erhalten. Angesichts der Virus-Mutationen, die auch in Italien im Umlauf sind, sei noch ein umsichtiges Verhalten notwendig, meinte Gesundheitsminister Roberto Speranza.

In Italien waren zuletzt mehrere Ausbrüche mit verschiedenen Corona-Mutanten registriert worden. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden hängen gut 18 Prozent der kürzlich entdeckten Fälle mit der britischen Virus-Mutante zusammen. Einem Bericht der Gesundheitsbehörden zufolge stieg der Inzidenzwert in Italien zuletzt leicht an. Der sogenannte R-Wert erhöhte sich demnach binnen einer Woche von 0,84 auf 0,95. In einigen Regionen dürfte sich dadurch die Risikostufe verschieben, was die Verhängung strikterer Maßnahmen zur Folge hat. Südtirol befindet sich bereits seit Beginn der Woche im harten Lockdown.

Wegen steigender Corona-Zahlen sind vier italienische Regionen - Trentino, Ligurien, Toskana und Abruzzen - als orange eingestuft worden. Ab Sonntag müssen dort Restaurants und Bars wieder schließen.