31 Österreicher aus Gazastreifen nach Ägypten evakuiert

Eine Gruppe von 31 Österreichern und Österreicherinnen ist am Mittwochnachmittag über den Grenzübergang Rafah im Süden des Gazastreifens nach Ägypten evakuiert worden. Das teilte das Außenministerium am Abend in einer Aussendung mit.

"Wir sind sehr erleichtert, dass es heute am späten Nachmittag gelungen ist, eine erste Gruppe von 31 Österreicher:innen (...) in Sicherheit zu bringen", hieß es. Österreich gehört zu den ersten Ländern, dessen Staatsbürger ausreisen konnten.

➤ Aktuelle Nachrichten zum Krieg in Israel im Live-Ticker