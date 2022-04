Österreich will 2.000 ukrainische Flüchtlinge aus Moldau aufnehmen

„Meine Mutter will nicht nach Russland, kann aber auch nicht in der Ukraine bleiben – kann aber nur Russisch. Aus diesem Grund ist sie nach Moldau unterwegs“, sagt eine junge Ukrainerin zum KURIER. Nach UNO-Angaben sind bis Ende März fast 390.000 Personen aus der Ukraine in das westliche Nachbarland geflüchtet, knapp 100.000 blieben dort. Das entspricht rund vier Prozent der Bevölkerungsgröße des Landes.