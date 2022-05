Österreich und Tschechien: Deutlicher Ärger über die EU

Dass gerade in der heiklen Energiefrage die EU wieder einmal auseinanderdriftet - und das in aller Öffentlichkeit - ärgert beide Regierungschefs unüberhörbar. Ungarn hat sich ja gerade bei der Frage eines Ölembargos offen gegen die gesamte EU gestellt und mit einer Blockade gedroht. Man hätte in Ruhe zu Ende verhandeln sollen, bevor man halb ausgehandelte Sanktionspakete an die Öffentlichkeit trage, meint etwa Fiala, „wir wirken uneinig“. Auch Nehammer warnt, „dass der Eindruck eines Dissens entsteht“.

Ob Österreich in Anbetracht des geplanten NATO-Beitritts von Finnland und Schweden bei der Neutralität bleibt, interessiert natürlich auch die tschechischen Medien. Nehammer gibt sich da völlig unbeirrt. Österreich habe ohnehin jede Möglichkeit in einer Krise wie der aktuellen sich solidarisch zu zeigen. Man sei völlig in die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU eingebunden. Österreich habe einfach eine andere Geschichte als die beiden Skandinavier und deshalb: „Wir waren, sind und bleiben neutral.“