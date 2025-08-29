Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew droht Österreich bei einem Beitritt zum Verteidigungsbündnis NATO mit Militärgewalt. Durch eine "militaristische Wende" und eine Aufgabe der Neutralität "steigt das Risiko erheblich, dass die Einheiten des österreichischen Bundesheeres in die Langstrecken-Einsatzpläne der russischen Streitkräfte einbezogen werden könnten", schrieb Medwedew in einem Kommentar für das Online-Portal des staatlichen Senders RT.

In dem Text, der in Anspielung auf Österreichs Anschluss an Deutschland 1938 mit "Anschluss der NATO" betitelt wurde, wird betont, dass Österreich nicht einseitig und ohne Zustimmung der vier damaligen Alliierten - einschließlich Russlands - die Neutralität aufgeben könne. So ein Schritt wäre eine "Verletzung internationaler Verträge", betonte Medwedew, derzeit Vizechef des russischen Sicherheitsrates. "Das gesamte Gebäude der österreichischen Staatlichkeit würde zwangsläufig zusammenbrechen." Medwedew gibt in der Moskauer Außendarstellung oft den Scharfmacher, neben dem Kremlchef Wladimir Putin gemäßigt und vernünftig wirken soll.

Hoyos: "Wir lassen uns nicht einschüchtern" Douglas Hoyos, Neos-Sicherheitssprecher zeigt sich von Medwedews Provokation höchst "alarmiert": "Dass ausgerechnet das Putin-Sprachrohr Medwedew von einem "blutrünstigen Brüssel" spricht, nachdem dessen Mörder-Geschwader tags davor 21 Menschen in Kiew getötet und die EU-Mission zerstört haben, ist völlig inakzeptabel", schreibt er in einer Aussendung. Die Drohungen seien ein "schamloser Versuch, unsere Demokratie zu untergraben" und sollten Österreich "Angst machen" und "einschüchtern", so der Neos Generalsekretär. Aber: "Wir lassen uns nicht einschüchtern." Die Regierung arbeite aktuell an einer Weiterentwicklung der Sicherheitsstrategie und binde Bevölkerung und Parlament ein. Über die Ausrichtung der Sicherheitspolitik würden ausschließlich die Österreicherinnen und Österreicher entscheiden: "Unsere Souveränität ist unantastbar."