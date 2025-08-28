Russischen Luftangriffe auf Kiew kostet mehreren Menschen das Leben

Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Dabei wurden nach Angaben der Behörden vier Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Unter den Toten seien zwei Kinder, teilte Innenminister Ihor Klymenko am Donnerstag mit. Präsident Wolodymyr Selenskij sprach von mindestens acht Toten in Kiew, darunter sei ein Kind. Bürgermeister Vitali Klitschko bezifferte die Zahl der Verletzten mit 38. Zahlreiche Gebäude in mehreren Stadtteilen wurden bei dem nächtlichen Angriff beschädigt oder teilweise zerstört, wie die Kiewer Militärverwaltung mitteilte. Darunter seien auch zwei mehrstöckige Wohnhäuser. Rettungsmannschaften suchten in den Trümmern nach eingeschlossenen Bewohnern. Fast alle Verletzten kamen demnach ins Krankenhaus. "Heute Nacht wird Kiew vom russischen Terrorstaat massiv angegriffen", schrieb Militärgouverneur Tymur Tkatschenko auf Telegram.

Selenskij sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Es könne noch Menschen unter den Trümmern eines getroffenen Wohnhauses geben, teilte der Staatschef weiter mit. Die russischen Drohnen- und Raketenschlägen seien Moskaus Antwort auf den seit Wochen und Monaten geforderten Waffenstillstand und die Aufrufe zu echter Diplomatie, kritisierte Selenskij. Statt für Verhandlungen habe sich Russland für Angriffe entschieden. "Russland wählt das Töten, anstatt den Krieg zu beenden", sagte er.

Chinesischer Druck auf Russland gefordert Russland nutze es aus, dass ein Teil der Welt sich blind stelle, wenn Kinder getötet würden, meinte der Präsident. Mit Blick auf die am Sonntag beginnende mehrtägige China-Reise von Kreml-Chef Wladimir Putin forderte Selenskij Peking zu einer Reaktion auf die russischen Angriffe auf. China habe wiederholt dazu aufgerufen, den Krieg nicht auszuweiten und die Kampfhandlungen einzustellen. Er verlangte auch von Ungarn und anderen Staaten, ihr Schweigen zu brechen. Es sei Zeit für neue Sanktionen gegen Russland, das alle Fristen verstreichen lasse und Dutzende diplomatische Initiativen ruiniert habe, sagte Selenskij. Moskau müsse für jeden Schlag zur Verantwortung gezogen werden, forderte er.

Russland führt seit mehr als dreieinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Am Abend und in der Nacht kam es zu neuen Attacken aus der Luft mit Kampfdrohnen und Raketen - nicht nur in Kiew. Explosionen wurden auch aus den Städten Sumy im Norden sowie Dnipro und Saporischschja im Süden gemeldet. Laut ukrainischen Angaben wurden Bewohner fast aller Landesteile in Schutzräume beordert, auch fernab der Frontlinie. Demnach schickten die Angreifer mehrere Wellen von Kampfdrohnen los und feuerten auch Hyperschallraketen sowie Marschflugkörper ab. Mehrere Kampfjets der russischen Luftwaffe seien im Einsatz. Laut der ukrainischen Luftwaffe griffen die russischen Streitkräfte mit fast 600 Drohnen und über 30 Raketen an. 563 der insgesamt 598 russischen Drohnen seien abgefangen und zerstört worden, teilte die Luftwaffe mit. Zudem habe die Flugabwehr 26 der insgesamt 31 russischen Raketen abgeschossen. An 13 Orten seien Einschläge verzeichnet worden, an 26 Orten außerdem der Absturz von Trümmern zerstörter Geschoße.