Österreich-Israel: "Wahre Freunde", aber was kommt jetzt?

Besonders augenfällig und vom Kanzler gerne betont wurde die Nähe in Pandemie-Zeiten. Schon im März 2020 soll Netanjahu seinen Freund in Wien angerufen und ihn gewarnt haben; „Ihr unterschätzt das in Europa!“ Fast im Gleichschritt mit Israel verhängte damals Österreich den ersten Lockdown und schielte auch in der Folge immer wieder nach Israel und dessen Corona-Bekämpfung. Als Israel dann vom strikten Lockdown-Kurs abging, tat das auch Kurz. Und im März reiste er mit der dänischen Ministerpräsidentin in Sachen Impfstoffproduktion und -forschung nach Israel – und streute Netanjahu zwei Wochen vor der vierten Wahl in zwei Jahren Rosen: „Die ganze Welt schaut heute mit Bewunderung auf Israel.“