Stocker: Illegale Migranten werden ab 2027 in Rückkehrzentren abgeschoben

Vor der Salzburger Festspielkulisse fand am Montag das politische Treffen des österreichischen Kanzlers Christian Stocker (ÖVP) mit dem konservativen griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis statt. Im Zentrum der Gespräche stand die illegale Migration.

„Es geht um ein klares Signal. Jene, die ohne Aufenthaltsrecht hier sind, werden außer Landes gebracht“, betonte Stocker bei einer Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen, den er zu den Festspielen eingeladen hatte. Konkret soll das bereits ab 2027 geltende Praxis werden. Und zwar sollen jene Asylwerber, die abgelehnt werden, in so genannte „Return Hubs“ abgeschoben werden. In diesen außerhalb der EU zu etablierenden Rückkehrzentren sollen die Menschen dann zuwarten, bis ihre Abschiebung in die Heimatländer erfolgt.

„Brauchen klare Botschaft“

„Wir brauchen legale Wege der Migration, die den Bedürfnissen unserer Volkswirtschaften entsprechen“, merkte Mitsotakis an, „wir brauchen aber ein effizienteres Rückkehrsystem für Menschen, die kein Recht auf Asyl haben.“ Da müsse man „eine klare Botschaft senden“.

Im heurigen Juni hatte das Europäische Parlament mit der EU-Rückführungsverordnung den Weg für „Return Hubs“ freigemacht. Allerdings gibt es bis dato noch keinen konkrete Festlegung, welche Staaten außerhalb der EU für solche Zentren in Frage kämen. Im Gespräch waren bisher etwa Ruanda oder Usbekistan.