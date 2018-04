Österreich bei Hilfe für Syrien zurückhaltend

Es geht um Milliarden an Hilfsgeldern. Milliarden, die – angesichts der Situation in Syrien und den Nachbarländern – mehr als dringend gebraucht werden. Rund sechs Milliarden Euro wollten EU und UNO am Mittwoch bei der Geberkonferenz in Brüssel auftreiben. Mehr als 3,6 Milliarden aber dürften es nicht werden, so das erste Resumee der UNO. 85 Staaten und Organisationen waren erschienen. Manche waren demonstrativ großzügig, andere – wie etwa Österreich – eher zurückhaltend.

Dabei ist finanzielle Zurückhaltung in dieser Krise gar nicht gefragt. Schließlich geht es, wie Vertreter bei der Konferenz erläutern, nicht um langfristige Wiederaufbauhilfe für das vom Krieg zerstörte Land, sondern schlicht um akut benötigte Hilfe zum Überleben für mehr als zehn Millionen Menschen. So viele sind durch den Krieg aus ihren Wohnorten und Dörfern vertrieben worden. Die allermeisten von ihnen sind entweder in Syrien selbst oder in den Nachbarländern Libanon, Jordanien und der Türkei geblieben.