Öl-Multi aus Eigennutz für Klimaschutz

"Der Krieg gegen die Kohle ist beendet", sagte US-Präsident Donald Trump, als er das Dekret unterzeichnete, das mit dem "Clean Power Plan" seines Amtsvorgängers Barack Obama aufräumen soll.

650 Millionen Tonnen an CO2-Emissionen hätte dieser Umweltplan bis 2025 eingespart – nun sollen die Kohlekraftwerke wieder laufen. Damit dürfte sich Trump vom Pariser Klima-Abkommen aus dem Jahr 2015 entfernen, das einen weltweiten Abbau der CO2-Emissionen vorsieht. Bereits im US-Wahlkampf hatte er angekündigt, aus dem Paris-Abkommen austreten zu wollen, was ihm unter anderem die Sympathien vieler Arbeiter aus dem Kohle-Sektor einbrachte.

Protest gegen Trumps Vorhaben kam ausgerechnet vom Öl- und Erdgaskonzern ExxonMobil, dessen ehemaliger Chef, Rex Tillerson, jetzt US-Außenminister ist. "Es wäre klug, wenn die USA das Paris-Abkommen unterstützten, um sicherzustellen, dass der globale Energiemarkt frei und wettbewerbstauglich bleibt", schrieb der Umweltbeauftragte von ExxonMobil, Peter Trelenberg, in einem Brief an Trumps Umweltberater. Es ist anzunehmen, dass der Konzern eher eine starke Konkurrenz vonseiten der US-Kohleindustrie fürchtet, als tatsächlich um das Wohl der Umwelt besorgt zu sein.