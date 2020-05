NSA-Reform: Kompromisslösung erwartet

Leider noch nicht fertig“ – bis zuletzt fertigte das Weiße Haus alle Reporteranfragen zur Rede des Präsidenten wortkarg ab. Ein spätes Finish für einen langerwarteten Auftritt. Im Justizministerium will Barack Obama am Freitag seine Reformpläne für die NSA bekannt geben. Ein halbes Jahr nachdem Edward Snowden, Ex-Mitarbeiter des Geheimdienstes, diesen mit der Enthüllung geheimer Daten international in Misskredit gebracht hatte. Aus Snowdens gestohlenen Materialien erfuhr die Welt von der gigantischen Sammlung privater Daten, die die Agenten zusammengetragen hatten, von der Bespitzelung angeblich befreundeter Politiker wie Angela Merkel, von Abhöraktionen ohne jede rechtliche Grundlage.

Genau diese rechtliche Grundlage sollte die NSA-Reform – so fordern viele US-Politiker – bieten. Sie wird es nicht, oder nur sehr teilweise, das ließen Beteiligte vorab durchblicken. Einen gerichtlichen Befehl für alle Abhöraktionen von Verdächtigen wird die NSA auch weiterhin nicht brauchen. Obendrein erteilt das Bundesgericht zur Überwachung von Geheimdiensten solche Genehmigungen oft pauschal für Tausende Abhöraktionen. Dieses Gericht soll auch weiterhin im Verborgenen und ohne Kontrolle durch einen unabhängigen Juristen agieren.