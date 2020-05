Nowotny: EU-Fonds nur für große Pleitebanken

Einige Stolpersteine ortet Nowotny hingegen noch beim Stresstest, den die Europäische Zentralbank durchführen soll, bevor sie die Bankenaufsicht Ende 2014 übernimmt. So gäbe es „eine gewisse Gefahr“, dass neben der EZB auch die Europäische Bankenaufsicht (EBA) einen Stresstest durchführt, wenn man sich nicht auf einheitliche Regeln einigen kann. Der Hintergrund: Während die EZB nur die Eurozone vertritt, sind in der EBA auch EU-Staaten ohne Euro vertreten. Vor allem Großbritannien, so hört man, soll eine zu freundliche Bewertung der Euro-Banken durch die EZB fürchten.