Norwegen nahm mutmaßlichen russischen Spion fest

Ein Russe ist in Norwegen wegen mutmaßlicher Spionage festgenommen worden. Das Außenministerium in Moskau wie die russische Botschaft in Oslo bestätigten am Sonntag die Festnahme des 51-Jährigen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass. Die Botschaft betreue den Mann konsularisch.

Nach norwegischen Medienberichten war er am Freitag am Osloer Flughafen Gardermoen festgehalten worden, nachdem er ein internationales Seminar im norwegischen Parlament besucht hatte.