Norwegen: Warum Europas Energieriese die Arktis erobern will

Eine stabile Demokratie, engagiert beim Klimaschutz, die ihre Einkünfte aus dem Öl- und Gasgeschäft in einem staatlichen Fonds für die Zukunft des Landes bunkert: Norwegen ist ein untypischer Energieriese. Dass man nicht nur politisch, sondern auch geografisch eng an die EU angebunden ist, macht das Land zu einem Hoffnungsgebiet in der aktuellen Energiekrise.

Norwegens Premierminister Jonas Gahr Støre richtet das Brüssel in diesen Tagen auch gerne öffentlich aus: „Europa braucht stabile Energiepartner - und gerade in so unvorhersehbaren Zeiten ist es die Pflicht Norwegens verlässlich zu sein.“ Importe aus Norwegen boomen Schon 2022, als Russlands Einmarsch in der Ukraine, die vorhergehende Energiekrise in Europa auslöste, rückten Norwegen und sein Öl und Gas aus der Nordsee ins Blickfeld der EU-Staaten. Die Importe wuchsen in kürzester Zeit dramatisch an. Seither ist Norwegen der wichtigste Erdgaslieferant für die EU, rund ein Drittel des Bedarfs strömt durch Pipelines unter der Nordsee nach Deutschland, oder in die Niederlande. Auch Norwegens Öl fließt fast ausschließlich in Richtung Europa.

„Wir sind am Limit“ Mehr sei allerdings derzeit nicht möglich betont die Regierung in Oslo: Man sei am oberen Ende der Förderkapazität angelangt. Eine Botschaft, direkt gerichtet an die EU-Spitze in Brüssel. Dort sucht man in diesen Tagen hektisch nach alternativen Quellen für fossile Energie. Norwegen hat neue Quellen bereits ins Auge gefasst. Rund 70 neue Gas-Förderstätten sind in den Plänen der Regierung in Oslo aufgelistet. Es geht um rund 6 Milliarden Kubikmeter Gas, also etwa Österreichs Jahresverbrauch, die sich kurzfristig erschließen ließen. Derzeit nur einige kleine Gasfelder Der Haken an der Sache, fast alle diese Lagerstätten liegen in der norwegischen Arktis. Neue Öl- und Gasförderung dort aber ist für die EU nach derzeit gültigen Spielregeln tabu. Das gilt auch für das eng mit ihr verbundene Norwegen. Es gibt einige kleine Gasfelder, ein Ausbau aber schien bis jetzt undenkbar.

Heikles Terrain: Arktis als Energie-Hoffnungsgebiet Wettlauf

Die Trump-Regierung in den USA hat kürzlich die Erschließung neuer Öl- und Gaslagerstätten in der Arktis auf den Weg gebracht. Auch Russland will die Förderung dort ausbauen. Umweltschützer warnen vor unumkehrbaren Schäden an der Natur. 33Prozent

der Erdgaslieferungen in die EU kommen über Pipelines aus der norwegischen Nordsee. Norwegen liefert auch sein Erdöl fast vollständig in die EU Ausbau gesperrt

Derzeit gilt in der EU ein Stopp für den Ausbau weiterer ÖL- und Gasförderung in der Arktis, das gilt auch für Norwegen, das politisch eng mit der EU verbunden ist