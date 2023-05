Medien berichten von russischen Schiffen vor Nord-Stream-Explosion

Vor den Explosionen an den Nord-Stream-Leitungen in der Ostsee haben sich nach Angaben skandinavischer Medien mehrere russische Marineschiffe in der NÀhe der spÀteren Explosionsorte befunden. Das berichteten Journalisten der nordischen Rundfunkanstalten SVT aus Schweden, NRK aus Norwegen, DR aus DÀnemark und Yle aus Finnland in der am Mittwoch veröffentlichten dritten und letzten Folge ihrer gemeinsamen Dokumentation "Schattenkrieg".

Die Medien beriefen sich dabei auf Radiokommunikation zwischen den Schiffen und der russischen Flottenbasis, die ein frĂŒherer Geheimdienstmitarbeiter der britischen Marine abhörte, sowie auf Satellitenbilder. Demnach hielten sich die Flottenschiffe in den Monaten und Tagen vor den Detonationen stunden- und einmal sogar einen ganzen Tag lang in den Gebieten auf, in denen es spĂ€ter zu den Explosionen kam.