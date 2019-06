Nordmazedonien und Albanien müssen um grünes Licht bangen

Sämtliche Regierungen in Wien haben bisher stets die Staaten des Westbalkans bei ihrer Annäherung an die EU unterstützt. Auch jetzt tritt Österreich – am Dienstag in Person des neuen Außenministers Alexander Schallenberg – für Grünes Licht für Albanien und Nordmazedonien ein.

Die Zeit drängt. Am 7. Juli wird in Griechenland gewählt. Auf der neuen, vermutlich dann konservativen Regierung in Athen könnte massiver Druck ihrer Wähler lasten, die Annäherung Nordmazedoniens an die EU abermals zu verzögern.