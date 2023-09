Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un besucht Wladimir Putin

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un plant im September nach Russland zu reisen. Dort will er mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Möglichkeit von Waffenlieferungen für den Ukraine-Krieg besprechen, berichtete die New York Times am Montag unter Berufung auf US-amerikanische und verbündete Quellen. Kim werde von Pjöngjang aus, wahrscheinlich mit einem gepanzerten Zug, nach Wladiwostok an der russischen Pazifikküste reisen, wo er sich mit Putin treffen werde.

