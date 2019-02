Nordkorea und USA: Im grünen Zug zum Atomgipfel

Der eine traf mit seinem kugelsicheren grünen Sonderzug schon am Dienstag in Vietnam ein – Kim Jong-un mag nicht fliegen. Nach seiner rund 4000 Kilometer langen Fahrt in seinem Luxuszug stieg Kim an der Grenze zwischen Vietnam und China in eine Mercedes-Limousine um und fuhr weiter nach Hanoi. Der andere war derweil mit Zwischenstationen zum Auftanken in Großbritannien und Katar nach Hanoi unterwegs – Donald Trump flog wie immer Air Force One.