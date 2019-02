USA, Nordkorea - Atom-Knopf-Harmonie

Mit einer Absichtsbekundung wie bei der Premiere in Singapur vor acht Monaten wird es diesmal nicht getan sein. Bevor US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong-un am Mittwoch und Donnerstag in Hanoi ( Vietnam) zu ihrem zweiten Atom-Gipfel zusammenkommen, sind die Erwartungen entschieden höher. Die USA verlangen vollständige nukleare Abrüstung; Pjöngjang besteht zuvor auf Lockerung des ökonomischen Knebels. Trump steht innenpolitisch aber massiv unter Beschuss. Stichwort: Mauerbau und Russland-Affäre. Regierungskreise in Washington befürchten, dass sich der Präsident über den Tisch ziehen lässt, um einen Erfolg zu vermelden.

Was ist das Kern-Problem?

Trump will, dass der Diktator seine Raketen und Sprengköpfe aufgibt und sämtliche Aktivitäten einstellt, die zur Herstellung von Atomwaffen notwendig sind. In Singapur stellte Kim – bei substanziellem Entgegenkommen der Amerikaner – die „vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel“ in Aussicht. Was das genau heißt, ist seither offen. Trumps Nordkorea-Emmissär Stephen Biegun sagte, dass beide Seiten noch kein Verständnis entwickelt haben, was „Denuklearisierung“ bedeutet. Biegun räumte auch ein, dass er nicht wisse, ob Pjöngjang die Grundsatz-Entscheidung getroffen hat, sich von Massenvernichtungswaffen zu trennen.