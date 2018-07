Nordkorea übergab sterbliche Überreste getöteter US-Soldaten

Am 65. Jahrestag des Endes des Koreakrieges hat Nordkorea die sterblichen Überreste gefallener US-Soldaten an die USA übergeben. Ein Flugzeug der US-Luftwaffe nahm am Freitag 55 in UNO-Flaggen gehüllte Kisten in Nordkorea entgegen und brachte sie auf den Stützpunkt Osan in Südkorea.

Die Übergabe der sterblichen Überreste aus dem Koreakrieg (1950 bis 1953) geht auf eine Absprache von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un zurück.

Trump dankte Kim

In einer Twitter-Botschaft dankte Trump Kim. "Nach so vielen Jahren wird das ein großer Moment für viele Familien", schrieb er. Die Übergabe ist eines der wenigen greifbaren Ergebnisse des Gipfeltreffens der beiden Staatschefs in Singapur im vergangenen Monat. Das Weiße Haus sprach in einer Erklärung von einem "bedeutsamen ersten Schritt" im Bemühen der USA, die Überreste der 5.300 in Nordkorea vermissten US-Soldaten zu finden und nach Hause zu bringen.