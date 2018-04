Nordkorea: Trump und der Lockruf Kims

Kaum war die Ankündigung aus Pjöngjang ergangen, griff US-Präsident Donald Trump zu seinem Handy und twitterte: „Das sind gute Nachrichten für Nordkorea und für die Welt – großer Fortschritt! Ich freue mich auf unser Gipfeltreffen.“ Die Begegnung mit dem Herrscher des kommunistischen Landes, Kim Jong-un, ist für Ende Mai, Anfang Juni geplant und nun viel wahrscheinlicher geworden.

Was den Chef im Weißen Haus und mit ihm fast alle Staaten dieser Welt so erfreute: Kim, den Trump im Vorjahr noch abschätzig „kleinen Raketenmann“ genannt hatte, ließ am Samstag verlautbaren, dass sein Land zunächst einmal auf Atomwaffen- und Langstreckenraketentests verzichten werde. Zudem solle das nukleare Versuchsgelände Punggye-ri geschlossen werden. Man habe alle Ziele erreicht, weitere Tests seien nicht mehr notwendig. Damit deklariert sich Nordkorea de facto als Atommacht – als solche will sie den USA auf Augenhöhe gegenübertreten.

Ziel erreicht, auch deswegen, weil Kim seit Monaten in diesem gefährlichen Konflikt das Gesetz des Handelns bestimmt. Begonnen hatte es mit der Annäherung an Südkorea vor den dortigen Olympischen Spielen zu Jahresbeginn. Ein gemischtes Damen-Eishockeyteam war das sportliche Symbol dafür, ein Treffen von Kims einflussreicher Schwester Kim Yo-jong mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in das politische. Dieser will am Freitag erstmals mit seinem nördlichen Widerpart an der Demarkationslinie der beiden Länder, die sich offiziell immer noch im Kriegszustand befinden, zusammenkommen. Auch Moon begrüßte daher die jüngste Handreichung aus Pjöngjang.