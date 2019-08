Nordkorea testete erneut trotz UNO-Verbots Kurzstreckenraketen

Nordkorea hat am Samstag nach südkoreanischen Angaben zum siebenten Mal seit dem bisher letzten Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un an der Grenze wohl Kurzstreckenraketen getestet. Die beiden Geschoße ähnelten denen, die in den vergangenen Wochen abgefeuert worden seien, sagte ein US-Regierungsvertreter, der nicht genannt werden wollte.

Der Raketentest kommt am Ende einer Woche, in der sich der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul aufgehalten hatte, um Möglichkeiten auszuloten, die Gespräche wieder in Gang zu bekommen.