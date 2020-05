Nordkorea feiert Raketenstart

Ein größeres „Geschenk“ zu Ehren seines vor genau einem Jahr gestorbenen Vaters hätte Jung-Diktator Kim Jong-Un nicht machen können: Zum ersten Mal in der nordkoreanischen Geschichte fehlgeschlagener Langstreckenraketenstarts glückte dem kommunistischen Regime am Mittwoch ein Start. Eine mehrstufige Unha-3-Rakete wurde gegen zehn Uhr Ortszeit abgefeuert. Wie auch die USA bestätigten, hat ein auf der Rakete angebrachtes Objekt die Erdumlaufbahn erreicht. Besonderer Triumph des erst 28-jährigen Diktators: Seit knapp einem Jahr im Amt, konnte Kim Jong-Un vollenden, was seinem Vater und Vorgänger als Diktator verwehrt geblieben war: Eine Langstreckenrakete zu zünden, die ihren Flug tatsächlich auch vollendet. Beim jüngsten Versuch im vergangenen April war die Rakete nach 80 Sekunden auseinandergefallen.