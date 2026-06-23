Nordirland: Ex-Parteichef wegen Kindesmissbrauchs schuldig gesprochen

In Nordirland ist der frühere Chef der pro-britischen Partei DUP, Jeffrey Donaldson, wegen 18 Sexualdelikten an Minderjährigen für schuldig befunden worden.

Die Geschworenen befanden Donaldson am Montag in Newry südlich von Belfast der Vergewaltigung, vier Fällen von grob unsittlichem Verhalten und 13 Fällen sexueller Nötigung für schuldig. Zwei Frauen werfen Donaldson vor, sie als Kinder vergewaltigt zu haben. Dabei geht es um einen Zeitraum von 1985 bis 2008.