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Ausland

Nordirland: Ex-Parteichef wegen Kindesmissbrauchs schuldig gesprochen

Der ehemalige Vorsitzende der pro-britischen DUP wurde wegen Vergewaltigung und 17 weiterer Sexualdelikte an Kindern schuldig gesprochen.
23.06.2026, 07:50

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Der frühere Chef der pro-britischen Partei DUP Jeffrey Donaldson

In Nordirland ist der frühere Chef der pro-britischen Partei DUP, Jeffrey Donaldson, wegen 18 Sexualdelikten an Minderjährigen für schuldig befunden worden. 

Die Geschworenen befanden Donaldson am Montag in Newry südlich von Belfast der Vergewaltigung, vier Fällen von grob unsittlichem Verhalten und 13 Fällen sexueller Nötigung für schuldig. Zwei Frauen werfen Donaldson vor, sie als Kinder vergewaltigt zu haben. Dabei geht es um einen Zeitraum von 1985 bis 2008.

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Der Richter ordnete Untersuchungshaft für den 63-jährigen Donaldson an und sagte, eine "lange Haftstrafe" sei unvermeidlich. Das Strafmaß soll am 25. September festgelegt werden. Der ehemalige DUP-Chef hatte auf nicht schuldig plädiert und gesagt, die Anschuldigungen seien falsch. Donaldson wurde im Juni 2021 DUP-Chef und trat im März 2024 überraschend zurück.

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Agenturen, sif  | 

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