Finnland: Mann nach Online-Missbrauch von 361 Kindern angeklagt

Wegen des online verübten sexuellen Missbrauchs hunderter Kinder ist in Finnland ein 27 Jahre alter Mann angeklagt worden. Die Taten seien von 2019 bis 2022 begangen worden und hätten 361 Kinder im Alter zwischen neun und 15 Jahren betroffen, teilte die finnische Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Tausende Videos und Fotos auf dem Handy

Auf dem Handy des Mannes waren demnach im Jahr 2022 tausende Videos und Fotos zahlreicher Kinder entdeckt worden, als die Polizei das Gerät im Zusammenhang mit einer anderen Straftat untersuchte. Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte der Mann die Kinder über den Onlinedienst Snapchat kontaktiert und sie dazu gebracht, sich kaum bekleidet oder nackt zu fotografieren. Außerdem forderte er sie den Angaben zufolge zu sexuellen Handlungen auf.

Im Zuge der Ermittlungen räumte der Mann die Taten teilweise ein. Die Haupt-Anklagepunkte gegen ihn lauten besonders schwerer sexueller Kindesmissbrauch, sexueller Kindesmissbrauch sowie Verbreitung von Bildern von Kindern in sexuellem Kontext. Der Prozess gegen den Mann soll im September beginnen.