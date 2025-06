Rassismus als Ventil: Warum in Protestanten-Vierteln in Nordirland wieder Gewalt herrscht

Die Wut Hunderter richtet sich gegen Migranten. Nacht für Nacht kommt es zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei. Die setzt Tränengas und Gummigeschoße ein, die Demonstranten greifen mit Steinen und Brandsätzen an. Ein Freizeitzentrum im benachbarten Ort Larne, das vor allem von Migranten besucht wird, ging Mittwoch Nacht in Flammen auf. Menschen, ausländischer Herkunft, etwa von den Philippinen haben die betroffenen Ortschaften aus Angst vor Übergriffen verlassen.

Kriminelle Banden als Drahtzieher

30 Jahre Bürgerkrieg - zwischen den pro-britischen Protestanten und den pro-irischen Katholiken - haben in Nordirland bis heute ihre Spuren hinterlassen. In den sozial benachteiligten Vierteln größerer Städte ist der Einfluss gewaltbereiter Gruppierungen - sie kämpften im Bürgerkrieg gegeneinander - weiterhin groß. Diese finanzieren sich häufig über Drogenhandel, oder illegale Prostitution und horten immer noch Unmengen an Waffen.

Vor allem unter Jugendlichen in den Protestanten-Vierteln geben diese Banden immer noch den Ton an. In der britischen Provinz zeigen Meinungsumfragen eine ständig wachsende Zustimmung zu einem Zusammenschluss mit der Republik Irland - für die "Loyalisten", also jene, die kompromisslos an die Zugehörigkeit zu Großbritannien glauben, eine wachsende Bedrohung - und ein Grund, mit den Banden im Untergrund zu sympathisieren. Das Viertel in Ballymena, in dem jetzt Steine fliegen und Autos brennen, wird vor allem von Protestanten bewohnt. Der britische Union Jack hängt in den Straßen - und die Angst vor den katholischen Iren sitzt tief.