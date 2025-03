Wieso Nordirland ins Kreuzfeuer eines EU-US-Handelskriegs geraten könnte

Am 12. März verhängten die USA Einfuhrzölle von bis zu 25 Prozent auf alle Einfuhren von Stahl und Aluminium. Die Antwort der EU kam unverzüglich: Bereits am 1. April wollte Brüssel das erste Paket an Gegenmaßnahmen losschicken, am 12. April sollte das zweite Paket verabschiedet werden. Mittlerweile aber bremste die EU: Bis Mitte April soll weiter mit den USA verhandelt werden, erst dann sollen die Gegenmaßnahmen in Kraft treten.

Kommt es bis Ende April zu gar keinem Verständnis, will Trump "wechselseitige Zölle" auf Produkte aus der EU einheben, etwa Autos oder Pharmaprodukte.