Zwischen Bomben und Boom

Während der Strom in Bagdad oder Mossul die längste Zeit des Jahres gerade vier Stunden pro Tag fließt, gehen in Erbil die Lichter niemals aus. Die Hauptstadt der autonomen Kurden-Provinz im Nordirak hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Boomtown entwickelt. Stabilität und Sicherheit sind die Basis dafür, die Ölvorkommen das Treibmittel für den unglaublichen Take-off einer Region.

An allen Ecken und Enden Erbils schießen neue Gebäude aus dem Boden: Business-Center, Shopping Malls, Hotel-Komplexe. Bis 2015 sollen in der Stadt acht Fünf-Sterne-Hotels hochgezogen werden. Von der Goldgräberstimmung profitiert auch der Österreicher Hubert Czernin, der mit seiner „Czernin Middle East Group“ bis 2015 Projekte im Wert von zwei Milliarden Euro abwickeln wird, darunter eine Luxusabsteige mit 500 Betten. Riesige Freizeitparks locken die wachsende Mittelschicht. In Zakho, Grenzstadt zur Türkei, wurde einer 2012 fertiggestellt, im nahen Dohuk eröffnet einer demnächst.

Auch die OMV hat sich einen Teil des Kuchens gesichert. Seit 2007 ist sie hier tätig und pumpte 700 Mio. Dollar in die Erkundung und Förderung von Öl und Gas. Insgesamt hält der heimische Mineralöl-Konzern Beteiligungen an sieben Feldern. Die Begründung liefert der Ex-Chef von BP: „Das ist die letzte Gegend der Welt, wo Öl einfach zu gewinnen ist“, so Tony Hayward.