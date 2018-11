Nordirak: „Genozid an Jesiden nicht vergessen“

Weil die Region strategisch so wichtig ist, hat die EU am Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2016, ein Büro in der Kurdenhauptstadt Erbil eingerichtet. „Die EU ist hier eine politische Vertretung und keine Super-NGO“, erklärt Clarisse Pásztory, EU-Vertreterin in Erbil. Dennoch ist die EU führend im humanitären Bereich, fördert die wirtschaftliche Entwicklung und den Kampf gegen Korruption.

Auch wenn die EU hier versucht, Bedingungen zu schaffen, um Menschen das Leben zu erleichtern und sie vor illegaler Migration abzuhalten, sehen Experten der American University of Kurdistan in Dohuk die Flüchtlingssituation als explosiv an.

Ein Professor, der aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden will, drückt es so aus: „Länder des Nahen und Mittleren Ostens sowie Nordafrikas sind eine einzige Pufferzone für Flüchtlinge. Für viele gibt es kein Zurück in ihre Heimatländer und Europa schottet sich ab. Die Gefahr der Radikalisierung und der Überforderung der Länder ist groß.“