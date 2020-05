Islamisten-Miliz auf Vormarsch

Das " Nigeria Security Network" (NSN) sorgt mit seiner jüngsten Analyse für große Aufregung: Die gerade laufende Offensive der islamistischen Kämpfer der Terror-Miliz Boko Haram sei mit dem Vormarsch der Extremisten des "Islamischen Staates" (IS) in Syrien und dem Irak zu vergleichen. Und weiter: " Nigeria verliert gerade die Kontrolle über den Bundesstaat Borno und dessen Hauptstadt Maiduguri." Das könnte einen Domino-Effekt auslösen, so die Einschätzung des NSN, auch die benachbarten Bundesstaaten Yobe und Adamawa könnten fallen, der Flächenbrand sich dann möglicherweise sogar auf Kamerun ausweiten.