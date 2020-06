Entführte Mädchen geortet

Hoffnungsschimmer für die mehr als 200 entführten Schulmädchen und deren Eltern. Laut dem Chef der nigerianischen Luftwaffe, Marschall Alex Badeh, haben die Behörden nun Informationen darüber, wo die islamistische Terror-Truppe "Boko Haram" ihre Geiseln festhält: "Die gute Nachricht für die Mädchen ist, dass wir wissen, wo sie sind." Die schlechte Nachricht: Ein Ende ihres Martyriums ist nicht absehbar. Denn eine Befreiungsaktion ist derzeit nicht geplant. "Wir dürfen die Mädchen nicht töten, indem wir sie nach Hause bringen wollen", so der Offizier.

" Boko Haram" hatte vor rund sieben Wochen an die 300 vorwiegend christliche Schülerinnen im Norden des Landes verschleppt und sich dieser Tat per Video gebrüstet. Man werde sie als Sklaven verkaufen, hieß es. Mehr als 50 Mädchen gelang die Flucht, der Rest befindet sich weiter in den Fängen der Extremisten. Allgemein wird vermutet, dass die jungen Frauen im Sambisa-Wald gefangen gehalten werden. Dort, in der Grenzregion zum Tschad und zu Kamerun, unterhalten die Terroristen einige ihrer Lager.

Die Entführung hatte weltweit Bestürzung ausgelöst. Die Kampagne "Bring back our girls" (Bringt unsere Mädchen zurück), die unter anderem auch von der amerikanischen First Lady, Michelle Obama, mitgetragen wird, wurde ins Leben gerufen. Zudem schickte Washington Experten in die nigerianische Hauptstadt Abuja, um die Regierung und das Militär zu unterstützen – unter anderem mit Drohnen. Großbritannien, Frankreich, China und zuletzt Israel schickten ebenfalls Teams.

Zuvor war massive Kritik an den nigerianischen Behörden laut geworden. Die Eltern der verschleppten Mädchen machten in Demonstrationen ihrem Ärger Luft: Sie kritisierten, dass zu wenig unternommen würde, um ihre Kinder zurückzubringen.