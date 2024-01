Niger, Mali und Burkina Faso treten aus ECOWAS aus

Die von Putschisten beherrschten Staaten Burkina Faso, Mali und Niger haben am Sonntag ihren sofortigen Austritt aus der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS) bekannt gegeben. BegrĂŒndet wurde der Schritt damit, die ECOWAS stehe unter dem Einfluss auslĂ€ndischer MĂ€chte, was die ECOWAS-Mitgliedstaaten bedrohe. Die ECOWAS-LĂ€nder hĂ€tten zudem irrationale und illegale Sanktionen verhĂ€ngt, die gegen ihre eigenen GrundsĂ€tze verstießen, so die Mitteilung.