Niger: Der Hunger ist immer mit dabei

Aber es ist nicht nur Armut, die ein Volk hungern lässt. „Wenn man die Unterernährung bekämpfen will, muss man an die Wurzeln gehen. Sonst wäre es wie ein Versuch, einen Baum zu fällen, indem man nur die Blätter pflückt“; weiß Nigers Gesundheitsbeauftragter für die Region Zinder. Die Hauptursache sieht er im mangelnden Wissen der Bevölkerung. Frauen etwa hören auf zu stillen, sobald sie wieder schwanger werden. Denn die gängige – und vollkommen irrige - Volksmeinung lautet: Das Stillen schade dem Fötus. Und so werden oft zwei, drei Monate alte Babys abgestillt und mit unverträglichem Hirsebrei gefüttert. Zu mangelndem Wissen aber kommen Missernten, Epidemien, mangelnde Hygiene, schlechtes Wasser, Dürre, Fluten, Überbevölkerung und Hunderttausende Flüchtlinge, die im friedlichen Niger Zuflucht fanden. Importierte Nahrungsmittel könnte man kaufen – für die überwiegend bitterarme Bevölkerung Nigerias aber sind sie unerschwinglich.

Die rettende Erdnusspaste

Einen rettenden Umschwung brachte ein kleines rotes, an Astronauten-Nahrung erinnerndes Päckchen. „Plumpy-nut“ ist darauf zu lesen. Die mit Vitaminen, Mineralstoffen, Eiweis und Fett angereicherte Erdnusspaste enthält pro Päckchen an die 500 Kilokalorien und hat seit ihrer Entwicklung buchstäblich Hunderttausenden Kindern das Leben gerettet. Hergestellt wird die Paste in Nigers Hauptstadt Niamey – bis zu vier Fünftel der Ausgaben für Verkauf und Verteilung der Paste in Niger zahlt die EU. „Das hat alle hier geändert“, schildert David Kerespars, Chef des EU-Nothilfeprogramms (ECHO) in Niger. „Seither hat sich die Lage vor allem in den Dörfern verbessert. Die Paste kann daheim, ganz unkompliziert bis zu drei Mal am Tag an die Kinder gegeben werden.“