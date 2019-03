Niederlande rufen ihren Botschafter aus Teheran zurück

Vor dem Hintergrund der Ermordung iranischer Oppositioneller in den Niederlanden hat die Regierung in Den Haag ihren Botschafter aus Teheran abberufen. Der niederländische Außenminister Stef Blok teilte am Montag mit, die Regierung habe den Botschafter zu "Konsultationen" zurückbeordert. Blok begründete dies mit der "inakzeptablen" Ausweisung zweier niederländischer Diplomaten aus dem Iran.

Laut Blok reagierte die Regierung in Teheran mit der Ausweisung am Sonntag ihrerseits auf die Ausweisung von zwei Mitarbeitern der iranischen Botschaft in Den Haag im vergangenen Juni. Diese seien des Landes verwiesen worden, da es "starke Hinweise" gebe, dass der Iran in die Ermordung von zwei iranischen Oppositionellen in den Niederlanden verwickelt gewesen sei, erklärte Blok. Die beiden Oppositionellen Ali Motamed und Ahmad Molla Nissi, welche die niederländische Staatsbürgerschaft hatten, waren 2015 und 2017 in Almere und Den Haag ermordet worden.