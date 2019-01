Niederlande geben rund 600 Flüchtlingskindern Asyl

Nach jahrelangen vergeblichen Asylverfahren können nun doch rund 600 Kinder und ihre Familien in den Niederlanden bleiben. Die Regierung einigte sich in der Nacht auf Mittwoch in Den Haag auf eine Ausnahmeregelung für minderjährige abgewiesene Asylwerber.

Demnach sollen Kinder und Jugendliche, die seit Jahren in den Niederlanden wohnen und hier ihr Zuhause haben, nicht länger abgeschoben werden. Sie bekommen eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung, auch wenn sie kein Anrecht auf Asyl haben. Die jetzt beschlossene Ausnahmeregelung gilt nach Schätzungen der Regierung für rund 630 Kinder und ihre Familien.