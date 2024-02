"Gut geölte Killermaschine": Lebenslang für niederländischen Mafiaboss

Der mutmaßliche Auftraggeber des Mordes wurde nun am Dienstag verurteilt. Dreimal lebenslange Haft schlug es für den Bandenchef mit dem Spitznamen „Todesengel“ Ridouan Taghi . 2019 hatte man den Mafiachef in Dubai geschnappt. Hier war er untergetaucht und lebte unauffällig in einer Vorortsvilla.

„Wenn wir die Nachrichten in der Gerichtsdatei lesen, landen wir in einer Welt, in der das menschliche Leben keinen Wert hat“, sagte der Gerichtspräsident. Dem Gericht liegen die Handys des Drogenringes vor.

Töten für den Drogenhandel

Mittels verschlüsselter Chats hatte Taghi die Morde in Auftrag gegeben. „Nacheinander, einer nach dem anderen wie bei Domino“, schrieb ein Komplize Taghis in einer von der niederländischen Polizei veröffentlichten Nachricht. "Habe meine Nikes an und bin auf der Jagd. Bin schon betrunken und brauche Blut Blut", so Taghi nach der Ermordung eines angeblichen Verräters.

Rivalen, Polizisten und Partner, die ihre Schulden nicht bezahlen konnten, landeten auf der Todesliste des Kokainbarons. Der Staatsanwaltschaft sprach von einer „gut geölten Killermaschine". Für einen Mord gab es 50 000 Euro bar auf die Hand. Die Todeskommandos arbeiteten nicht nur mit Peilsendern, sondern bezahlten auch korrupte Beamte für Informationen. Ziel war es, den Drogenschmuggel, besonders mit Kokain aus Kolumbien, in den Niederlanden zu kontrollieren.