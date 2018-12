NGOs zu EU-Afrika: „Grundbildung, Berufsbildung, Herzensbildung“

Auffällig positiv bewerten heimische entwicklungspolitische Organisationen das am Dienstag zu Ende gehende EU-Afrika-Forum in Wien. Mehr als 20 Staaten vertreten den südlichen Kontinent, teils auf höchster Ebene. Neben Repräsentanten aus allen 28 EU-Mitgliedsländern nehmen daran auch (Top-)Manager von 800 Unternehmen teil. Ziel: Afrika wirtschaftlich auf die Beine zu bringen. „Es ist gut, dass diesem Thema ein so großer Raum gewidmet wird“, sagte Andrea Barschdorf-Hager von CARE-Österreich bei einem Pressegespräch am Montag. Konkrete Ergebnisse erwartet sie sich freilich nicht auf dieser Konferenz.

Jeder zehnte Erdenbürger lebt in Armut

Einig ist sie sich mit ihren Kollegen aber darin, dass ökonomische Prosperität alleine nicht alle Probleme lösen könne: „Konzerne machen keine Schule“, betonte Annelies Vilim von der AG Globale Verantwortung, einem Zusammenschluss von 35 entwicklungspolitischen NGOs. Es brauche ein Zusammenspiel zwischen Investitionen in den sozialen Bereich, einer guten Regierungsführung in den afrikanischen Staaten sowie der Wirtschaft. „ Grundbildung, Berufsbildung und Herzensbildung“ – das seien die Voraussetzung für eine funktionierende (Zivil-)Gesellschaft, nur so würde ein „starker Untergrund gelegt werden, auf den die Wirtschaft aufbauen kann“, so Reinhard Heiserer von der Hilfsorganisation Jugend Eine Welt.

Christoph Schweifer von der Caritas-Österreich unterstrich, dass eine Teilnahme der Menschen an den jeweiligen Märkten nur dann wirklich möglich sei, wenn die elementarsten Grundbedürfnisse gesichert seien – etwa ausreichend Nahrung. In diesem Zusammenhang verwies er darauf, dass weltweit noch immer jeder zehnte Erdenbürger in Armut lebe.