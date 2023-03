Libysche Küstenwache soll Seenot-Rettungsaktion verhindert haben

Die Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Sea-Watch haben der libyschen Küstenwache vorgeworfen, am Samstag durch das Abfeuern von Schüssen in die Luft die Rettung von Dutzenden Menschen in Seenot verhindert zu haben. SOS Méditerranée erklärte, die libysche Küstenwache habe die Besatzung ihres Rettungsschiffes "Ocean Viking" mit Schusswaffen bedroht und anschließend 80 Menschen in Seenot in internationalen Gewässern "brutal" abgefangen.

Das zivile Notrufnetzwerk Alarm Phone habe zuvor den Notruf eines Bootes in Seenot in internationalen Gewässern vor Libyen an das Rettungsschiff "Ocean Viking" von SOS Méditerranée weitergeleitet. Auf dem Weg zu dem Seenotfall sei ein Patrouillenboot der libyschen Küstenwache aufgetaucht und dem Rettungsschiff "gefährlich nahe" gekommen.