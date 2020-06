So viele Obdachlose wie in 30er-Jahren

Für Zehntausende Menschen in New York hat die Glitzermetropole so gar nichts an Glanz und Glamour zu bieten: In den vergangenen Jahren der Wirtschaftskrise ist die Zahl der Wohnungs- und Obdachlosen so massiv gestiegen, dass heute so viele Menschen auf den Straßen oder in den Parks New Yorks leben wie zuletzt in den 1930er-Jahren der Weltwirtschaftskrise.

Über 53.000 Menschen suchen jeden Abend die Nachtasyle der Stadt New York auf, fast die Hälfte von ihnen sind Kinder. Am nächsten Morgen müssen sie dann alle wieder raus. Im Vergleich zu vor zehn Jahren sei die Zahl der Obdachlosen damit um 70 Prozent gestiegen, gab gestern der Verein "Coalition for the Homeless" bekannt. Ob in den U-Bahn-Stationen, in den Straßenschluchten oder in den zahlreichen Parks der Stadt, überall sind sie zu sehen.