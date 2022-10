New York ruft wegen Migranten den Notstand aus

Politisches Machtspiel mit Menschenleben

Die Menschen, die an der Grenze in die Busse gesteckt werden, sollen systematisch von republikanischen Politikern nach New York geschickt worden sein. Sie sollen auch die Kosten für den Transport von der Grenzen in Texas und Arizona in den Nord-Osten des Landes übernommen haben. Dahinter wird ein Versuch vermutet, Druck auf US-Präsident Biden und dessen Regierung auszuüben, um damit eine Änderung in der Migrationspolitik zu erreichen.

Bereits vor einigen Wochen wurde in der US-Hauptstadt Washington der Notstand ausgerufen, weil die organisierten Busse nicht nur nach New York, sondern eben auch nach Washington aber auch nach Chicago fahren.

Laut US-Gesetz dürfen die rund 17.000 Migranten in New York nicht arbeiten. Dennoch betonte der Bürgermeister, dass diese Menschen in seiner Stadt willkommen seien: "Die New Yorker haben sich schon immer für unsere eingewanderten Brüder und Schwester eingesetzt." Das Mitgefühl der New Yorker sei grenzenlos, so Adams. Die Mittel seien es nicht.