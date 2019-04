"New IRA" bekennt sich zu Tötung von Journalistin in Nordirland

Eine paramilitärische Gruppe, die sich selbst "New IRA" nennt, hat sich zur Tötung der Journalistin Lyra McKee im nordirischen Derry bekannt. Die Reporterin sei "tragischerweise getötet" worden, als sie an der Seite "feindlicher Kräfte" (der Polizei) gestanden habe, zitierte die Zeitung The Irish News am Dienstag aus einer Erklärung der Splittergruppe.

Zugleich bat die New IRA die Angehörigen McKees "aufrichtig um Entschuldigung".