Neuseeland: Zehntausende Missbrauchsopfer werden entschädigt

200.000 in staatliche Obhut misshandelt

In Neuseeland sind dem Bericht der Royal Commission of Inquiry zufolge in den letzten 70 Jahren etwa 200.000 Kinder, Jugendliche und schutzbedürftige Erwachsene in staatlicher und kirchlicher Obhut misshandelt worden. "Dies ist ein dunkler und trauriger Tag in der Geschichte Neuseelands als Gesellschaft und als Staat", betonte Luxon. "Wir hätten es besser machen sollen, und ich bin entschlossen, dass wir das tun werden." Eine offizielle Entschuldigung werde am 12. November folgen.