Neuseeland: Die Volksseelen-Trösterin

Am Tag danach war sie da. Sie als Person, nicht als Repräsentantin einer politischen Elite, die einen lästigen Termin wahrnimmt. Es war Jacinda Ardern, die da als sie selbst in Christchurch vor Hinterbliebenen stand, mit Vertretern der muslimischen Gemeinschaft sprach, Trauernde umarmte. Premierministerin Neuseelands – aber in erster Linie: Mensch. Mitgenommen sah sie aus. Betroffen. Müde. Aber der Trip nach Christchurch war ihr offensichtlich keine lästige Pflicht, viel eher schien er ihr ein Bedürfnis zu sein. Und: Wenn immer sie sprach, wählte sie ihre Worte so, dass es kein „wir und ihr“ gab, sondern nur ein großes „wir alle“.

Donald Trump hielt sie einmal für die Frau von Justin Trudeau. Und dann rief er sie an am vergangenen Freitag nach den Schüssen auf muslimische Gläubige in Christchurch. Auf die Frage, was die USA zur Hilfe anbieten könnten soll Jacinda Ardern gesagt haben: „Sympathie und Liebe für alle muslimischen Gemeinschaften.“ Trump antwortete mit einem tweet: „Wir lieben dich Neuseeland!“

Danach verstieg er sich in eine mehrstündige Twitter-Orgie, in der er den Nationalen Notstand wegen der Einwanderung verteidigte, Trump-Satiriker prügelte um zu guter Letzt die Wiedereinsetzung eines Fox-News-Moderators zu fordern, der einer Kopftuch-tragenden Kongressabgeordneten einen Mangel an Loyalität zu den USA vorgeworfen hatte. Während Trump derart mit sich selbst beschäftigt war, tauchte Jacinda Ardern in Christchurch auf – mit Kopftuch und einer Mission: Das Land nach einem beispiellosen politisch motivierten Massaker zusammenhalten. Es waren keine großen Worte die sie dabei schwang, keine lauten Brandreden, die sie hielt. Viel eher stille Gesten.